Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44

барабашов написав: Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске

на что люди тратят деньги и время жизни...

Но зато как прикольно,Теперь на "теневые швы"...Прибыл как-то в Днепр по делу (важные бумаги) и дали адрес, где встретиться - примерно на ЖМ Левобережном-2 (- думаю - понимает).Иду, ищу адрес - спросил у 5-ти прохожих: никто не знает где эта улица и этот дом (хотя все 5 и я были на ней). Вот меня это первым удивило: люди незнают/непонимают, где вообще живут.Не ориентируются в пространстве и наверное времени.Нашел чудом стандартную панельку.На пороге подъезда сидели 5 (пять) собак и внутри подъезда на ступенях сидели 5 (пять) котов.Протиснулся с опаской.Лампочки не горели - шел опять с опаской, держась за стены - до лифта.Кнопка лифта думал убьет током, а внутри лифта все кнопки были либо сожжены, либо обмазаны извините соплями.Доехал чудом на этаж кажется 7 или 8, думая, что только от скрежета лифт оборвется.Унылые зеленые панели - подсветил смартфоном - угадал квартиру.Чего только внутри квартиры не было: и плинтусы скрытого монтажа, и теневые всякие штучки... и все дорого... Постарался поскорее передать важные документы и ретироваться... От чая отказался...С опаской покинул подъезд... Пять собак. Пять котов. Могучая железная дверь распахнута...