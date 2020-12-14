Додано: Суб 21 січ, 2023 14:15

beee написав: Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))



Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?

Или всё таки дизайном внутренней отделки? Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?Или всё таки дизайном внутренней отделки?

У меня никого не было новой ауди/БМВВернее е34 была, но настолько давно и настолько мало я её пропердел, что можно сказать "дали пакатацца"Конечно внутри немецкого премиума чувствуешь себя герром фон Круппом, умеют сделать и удивить, но надо сказать после поездки в четверг справа от водителя в почти новом Рапторе я тоже подохренелЭто ж какие там теперь фермеры в Небрасках, что ездят на 600сильных космолётах для переноски навоза?При Буше-младшем помню, дизайн внутри топового почти нового Ф250 мало чем отличался от Скорпака или Сьерры, разве что ДВД вместо кассетника и шикарными кожанными креслами как в S-ckasse.Наверно ремонты от Коли-Rjkz на Бродвеях там и остались, в начале 2000х, по крепости краски и дизайну от генерала Першинга.