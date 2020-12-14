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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44
барабашов написав:
Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске
Но зато как прикольно, на что люди тратят деньги и время жизни...
Теперь на "теневые швы
"...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 21 січ, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:02
Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))
Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?
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beee
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:15
beee написав:
Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))
Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?
У меня никого не было новой ауди/БМВ
Вернее е34 была, но настолько давно и настолько мало я её пропердел, что можно сказать "дали пакатацца"
Конечно внутри немецкого премиума чувствуешь себя герром фон Круппом, умеют сделать и удивить, но надо сказать после поездки в четверг справа от водителя в почти новом Рапторе я тоже подохренел
Это ж какие там теперь фермеры в Небрасках, что ездят на 600сильных космолётах для переноски навоза?
При Буше-младшем помню, дизайн внутри топового почти нового Ф250 мало чем отличался от Скорпака или Сьерры, разве что ДВД вместо кассетника и шикарными кожанными креслами как в S-ckasse.
Наверно ремонты от Коли-Rjkz на Бродвеях там и остались, в начале 2000х, по крепости краски и дизайну от генерала Першинга.
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барабашов
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37
beee написав:
Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))
Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?
авто рабочие могут быть,водилам позволяют под домом ставить
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37
барабашов написав: Прохожий написав: beee написав:
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет
у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)
Реально у вас были в последнее время(с девалом на 25 и выше) покупатели квартир со свежим ремонтом или арендаторы с кольцом даже в носу(корогодский отдыхает) которые заморачивались на теневых швах,скрытых плинтусах,шинах со светильниками от Брабуса и не лай бохх двери будут с видимым крепежом и стыком со стеной?Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске
+1 по выделенному
в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи"
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Прохожий
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:51
Прохожий написав:
в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи"
Хороше дело, если его делать в ПРАВИЛЬНОМ месте.
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Дубовые балки...
Сами делают ремонт и продают. Превращая остатки былого в сказку будущего.
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akurt
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:00
akurt это работает только на растущем рынке и когда ремонт делать выгодно(капремонт в данном случае, руками алжирцев или марокканцев), или там сами пахать готовы и главное умеют
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барабашов
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:10
akurt написав: Прохожий написав:
в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи"
Хороше дело, если его делать в ПРАВИЛЬНОМ месте.
Есть блогеры на YouTube
- жена+муж - покупают остатки стен домов во Франции, в которых еще Д'Артаньян ночевал - по 10 000 евро. Натуральный камень, кладка 17-го или 18-го века...
Дубовые балки...
Сами делают ремонт и продают. Превращая остатки былого в сказку будущего.
Я занимаюсь реконструкциями всю жизнь.
В Украине со стоимостью материалов реконструкции частного уже давно не делают. Экономически нецелесообразно.
Квартиры - только новострой. Хотя может кто-то сталинки реализует так.
А вот США активно флипом занимаются.
Про Францию - оч.интересно
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beee
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