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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10637106381063910640>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44

  барабашов написав:Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске

Но зато как прикольно, на что люди тратят деньги и время жизни...
Теперь на "теневые швы"...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 січ, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))

Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:15

  beee написав:Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))

Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?

У меня никого не было новой ауди/БМВ
Вернее е34 была, но настолько давно и настолько мало я её пропердел, что можно сказать "дали пакатацца"
Конечно внутри немецкого премиума чувствуешь себя герром фон Круппом, умеют сделать и удивить, но надо сказать после поездки в четверг справа от водителя в почти новом Рапторе я тоже подохренел
Это ж какие там теперь фермеры в Небрасках, что ездят на 600сильных космолётах для переноски навоза?
При Буше-младшем помню, дизайн внутри топового почти нового Ф250 мало чем отличался от Скорпака или Сьерры, разве что ДВД вместо кассетника и шикарными кожанными креслами как в S-ckasse.
Наверно ремонты от Коли-Rjkz на Бродвеях там и остались, в начале 2000х, по крепости краски и дизайну от генерала Першинга.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37

  beee написав:Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))

Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?

авто рабочие могут быть,водилам позволяют под домом ставить
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет :mrgreen:

у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)

Реально у вас были в последнее время(с девалом на 25 и выше) покупатели квартир со свежим ремонтом или арендаторы с кольцом даже в носу(корогодский отдыхает) которые заморачивались на теневых швах,скрытых плинтусах,шинах со светильниками от Брабуса и не лай бохх двери будут с видимым крепежом и стыком со стеной?
Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске

+1 по выделенному

в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:51

  Прохожий написав:в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи" :mrgreen:

Хороше дело, если его делать в ПРАВИЛЬНОМ месте.
Есть блогеры на YouTube - жена+муж - покупают остатки стен домов во Франции, в которых еще Д'Артаньян ночевал - по 10 000 евро. Натуральный камень, кладка 17-го или 18-го века...
Дубовые балки...
Сами делают ремонт и продают. Превращая остатки былого в сказку будущего.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:00

akurt это работает только на растущем рынке и когда ремонт делать выгодно(капремонт в данном случае, руками алжирцев или марокканцев), или там сами пахать готовы и главное умеют
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

akurt написав:
  Прохожий написав:в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи" :mrgreen:

Хороше дело, если его делать в ПРАВИЛЬНОМ месте.
Есть блогеры на YouTube - жена+муж - покупают остатки стен домов во Франции, в которых еще Д'Артаньян ночевал - по 10 000 евро. Натуральный камень, кладка 17-го или 18-го века...
Дубовые балки...
Сами делают ремонт и продают. Превращая остатки былого в сказку будущего.
Я занимаюсь реконструкциями всю жизнь.
В Украине со стоимостью материалов реконструкции частного уже давно не делают. Экономически нецелесообразно.
Квартиры - только новострой. Хотя может кто-то сталинки реализует так.

А вот США активно флипом занимаются.

Про Францию - оч.интересно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:56

  beee написав:скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))
это франта машины
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жити у хрущобі і мати авто за 100 куе - це ідіотизм.
Investor_K
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