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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10638106391064010641>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:01

  Bolt написав:Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал. 😎

100%.
Пройдет несколько лет и при продаже квартиры со скрытыми/"теневыми" плинтусами эту опцию будут считать как недостаток. И минусовать от цены продажи стоимость демонтажа этой вышедшей из моды фичи.

Я вот клянусь, что если бы в процессе ремонта бригада бы мне предложила бы бесплатно сделать плинтуса и двери скрытого монтажа, то я бы отказался.
Потому как(если не делать скидку на моду) - это абсурд. Так же, как и вытяжка на кухне, встроенная в столешницу. Так же, как и операция по удалению аппендикса через задний проход.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:09

  Investor_K написав:Жити у хрущобі і мати авто за 100 куе - це ідіотизм.
У кого в Мариуполе была фара за 100куе тот если не тупил, мог ее вывезти, а квартиры там так и лежат. Так что схема жить в халупе за 5 копеек оказалась правильная. Но небольшой грузовичок всё же получше, чтобы вся мебель и техника влезла.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:36

  beee написав:
  Frant написав:
  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?


Атестат купив? Я так і думав

Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие


Я там чуть выше плюс поставил, но не перегибайте.
Багет явно не для того, чтобы избежать разрущений.
Это не как в анекдоте, когда леса сняли до поклейки обоев и от этого завалился дом.
Просто вертикальные и горизонтальные элементы "работают" под разными нагрузками и имеют разные деформации. И появление микротрещин в отделочных материалах в месте стыковки стены или перегородки с перекрытием вполне закономерно и скрываемо для эстетически чувствительных натур. Багет - один из способов это сделать.
В случае-же с ЖБ элементами, в растянутой зоне бетон не "работает" и появление трещин допустимо, на курсе эдак 3-м ПГС есть раздел расчета ширины раскрытия трещин. Но это не относится к данному случаю. Я лишь подчеркиваю, что в ЖБ конструкциях появление трещин не всегда ведет к разрушениям.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:46

  Investor_K написав:Жити у хрущобі і мати авто за 100 куе - це ідіотизм.


А кто сказал, что мало идиотов?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:48

  rjkz написав:
  Investor_K написав:Жити у хрущобі і мати авто за 100 куе - це ідіотизм.


А кто сказал, что мало идиотов?

Логічне запитання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  Bolt написав:Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал.

100%.
Пройдет несколько лет и при продаже квартиры со скрытыми/"теневыми" плинтусами эту опцию будут считать как недостаток. И минусовать от цены продажи стоимость демонтажа этой вышедшей из моды фичи.

Я вот клянусь, что если бы в процессе ремонта бригада бы мне предложила бы бесплатно сделать плинтуса и двери скрытого монтажа, то я бы отказался.
Потому как(если не делать скидку на моду) - это абсурд. Так же, как и вытяжка на кухне, встроенная в столешницу. Так же, как и операция по удалению аппендикса через задний проход.
Ну я не бачу нічого поганого ні в прихованому монтажу, ні в витяжці в столешні. Правда, в мене двері звичайні, і витяжка теж, але все одно не маю нічого проти. Хто користувався, які недоліки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чому Франта після обіду ніколи немає на сайті?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:35

  Investor_K написав:Чому Франта після обіду ніколи немає на сайті?

Режимное заведение
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:45

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Чому Франта після обіду ніколи немає на сайті?

Режимное заведение

Процедури з пігулками?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:53

Investor_K и Электросонтерапия
vitaliian
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