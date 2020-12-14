Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал. 😎
100%. Пройдет несколько лет и при продаже квартиры со скрытыми/"теневыми" плинтусами эту опцию будут считать как недостаток. И минусовать от цены продажи стоимость демонтажа этой вышедшей из моды фичи.
Я вот клянусь, что если бы в процессе ремонта бригада бы мне предложила бы бесплатно сделать плинтуса и двери скрытого монтажа, то я бы отказался. Потому как(если не делать скидку на моду) - это абсурд. Так же, как и вытяжка на кухне, встроенная в столешницу. Так же, как и операция по удалению аппендикса через задний проход.
Investor_K написав:Жити у хрущобі і мати авто за 100 куе - це ідіотизм.
У кого в Мариуполе была фара за 100куе тот если не тупил, мог ее вывезти, а квартиры там так и лежат. Так что схема жить в халупе за 5 копеек оказалась правильная. Но небольшой грузовичок всё же получше, чтобы вся мебель и техника влезла.
beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
Які деформації,які напруги???? Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
Атестат купив? Я так і думав
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
Я там чуть выше плюс поставил, но не перегибайте. Багет явно не для того, чтобы избежать разрущений. Это не как в анекдоте, когда леса сняли до поклейки обоев и от этого завалился дом. Просто вертикальные и горизонтальные элементы "работают" под разными нагрузками и имеют разные деформации. И появление микротрещин в отделочных материалах в месте стыковки стены или перегородки с перекрытием вполне закономерно и скрываемо для эстетически чувствительных натур. Багет - один из способов это сделать. В случае-же с ЖБ элементами, в растянутой зоне бетон не "работает" и появление трещин допустимо, на курсе эдак 3-м ПГС есть раздел расчета ширины раскрытия трещин. Но это не относится к данному случаю. Я лишь подчеркиваю, что в ЖБ конструкциях появление трещин не всегда ведет к разрушениям.
Bolt написав:Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал.
100%. Пройдет несколько лет и при продаже квартиры со скрытыми/"теневыми" плинтусами эту опцию будут считать как недостаток. И минусовать от цены продажи стоимость демонтажа этой вышедшей из моды фичи.
Я вот клянусь, что если бы в процессе ремонта бригада бы мне предложила бы бесплатно сделать плинтуса и двери скрытого монтажа, то я бы отказался. Потому как(если не делать скидку на моду) - это абсурд. Так же, как и вытяжка на кухне, встроенная в столешницу. Так же, как и операция по удалению аппендикса через задний проход.
Ну я не бачу нічого поганого ні в прихованому монтажу, ні в витяжці в столешні. Правда, в мене двері звичайні, і витяжка теж, але все одно не маю нічого проти. Хто користувався, які недоліки?
Investor_K написав:Жити у хрущобі і мати авто за 100 куе - це ідіотизм.
А кто сказал, что мало идиотов?
Навіть тут, на форумі - їх дофіга. Одні віртуально борються з київськими "хрущами", інші намагаються продати елітну нерухомість за довоєнними цінами, треті плутають багет з корветом, а вольт з ампером))) нічого не поробиш, тут не клуб обраних чи симпозіум кротів-флетлордів))) Всяка всячина, збирана збираниця))))
beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой Які деформації,які напруги???? Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
Атестат купив? Я так і думав
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
Я там чуть выше плюс поставил, но не перегибайте. Багет явно не для того, чтобы избежать разрущений. Это не как в анекдоте, когда леса сняли до поклейки обоев и от этого завалился дом. Просто вертикальные и горизонтальные элементы "работают" под разными нагрузками и имеют разные деформации. И появление микротрещин в отделочных материалах в месте стыковки стены или перегородки с перекрытием вполне закономерно и скрываемо для эстетически чувствительных натур. Багет - один из способов это сделать. В случае-же с ЖБ элементами, в растянутой зоне бетон не "работает" и появление трещин допустимо, на курсе эдак 3-м ПГС есть раздел расчета ширины раскрытия трещин. Но это не относится к данному случаю. Я лишь подчеркиваю, что в ЖБ конструкциях появление трещин не всегда ведет к разрушениям.
у меня тонкий сопроматический юмор. разве нет? не заморачивайтесь, мы так с профессором троллим друг друга
Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже. Вечный стиль (пошла скупая слеза)