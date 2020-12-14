Додано: Суб 21 січ, 2023 20:36

beee написав: Frant написав: beee написав: У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

Які деформації,які напруги????

Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку? Які деформації,які напруги????Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?



Атестат купив? Я так і думав



Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие Атестат купив? Я так і думавДеформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие

Я там чуть выше плюс поставил, но не перегибайте.Багет явно не для того, чтобы избежать разрущений.Это не как в анекдоте, когда леса сняли до поклейки обоев и от этого завалился дом.Просто вертикальные и горизонтальные элементы "работают" под разными нагрузками и имеют разные деформации. И появление микротрещин в отделочных материалах в месте стыковки стены или перегородки с перекрытием вполне закономерно и скрываемо для эстетически чувствительных натур. Багет - один из способов это сделать.В случае-же с ЖБ элементами, в растянутой зоне бетон не "работает" и появление трещин допустимо, на курсе эдак 3-м ПГС есть раздел расчета ширины раскрытия трещин. Но это не относится к данному случаю. Я лишь подчеркиваю, что в ЖБ конструкциях появление трещин не всегда ведет к разрушениям.