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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10638106391064010641
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):

- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.

- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как

- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций

-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?

Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)Зображення
Вагін-ресторан
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:17

  Faceless написав:А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?

ага.
хотя
половина того, что рисуют дизайнеры только выглядит красиво.
все фасады push to open, а ещё хуже с приводом - стой-жди. островные кухни, где нет места. отдельно стоящие ванны на 5 м2 и много разной белиберды
beee
 
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