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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:06
beee написав:
Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)
Вагін-ресторан
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
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Faceless
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:17
Faceless написав:
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
ага.
хотя
половина того, что рисуют дизайнеры только выглядит красиво.
все фасады push to open, а ещё хуже с приводом - стой-жди. островные кухни, где нет места. отдельно стоящие ванны на 5 м2 и много разной белиберды
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beee
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_Klim
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