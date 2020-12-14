beee написав:

Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.Вечный стиль (пошла скупая слеза)