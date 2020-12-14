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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:06
beee написав:
Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)
Вагін-ресторан
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
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Faceless
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:17
Faceless написав:
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
ага.
хотя
половина того, что рисуют дизайнеры только выглядит красиво.
все фасады push to open, а ещё хуже с приводом - стой-жди. островные кухни, где нет места. отдельно стоящие ванны на 5 м2 и много разной белиберды
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beee
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:53
beee написав:
Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)
На фото снизу, если я не ошибаюсь, вагон-ресторан.
По п.2 есть лучше решение - сосновый галтель (все-ж знают что такое галтель), прибитый гвоздями со шляпками к коричневому "линолеуму" (название некорректное, это не линолеум, а ПВХ покрытие) киевского рубероидного завода. Покрыт не лаком, а олифой, так колоритнее. Причем кисточкой и чтобы ворс остался в олифе на галтеле.
Це як хряпнути первака й закусити салом с цибулею. Дуже аутентично.
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rjkz
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Додано: Нед 22 січ, 2023 01:19
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
beee написав:
у меня тонкий сопроматический юмор. разве нет?
не заморачивайтесь, мы так с профессором троллим друг друга
beee в своем стиле. Это вообще излечимо?
Ах какой тонкий намек, что он не просто знаком с профессором, но и настолько с ним на короткой ноге, что они аж троллят друг друга.
Да за километр видно по его постам, что профессоров он видел только через лобовое стекло маршрутки, где работал водителем.
Ну или, в лучшем случае, в более поздний период, профессор заходил проверить качество работы бригады шабашников beee на своем объекте.
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Damien
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Додано: Нед 22 січ, 2023 02:07
Damien написав:
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
beee написав:
у меня тонкий сопроматический юмор. разве нет?
не заморачивайтесь, мы так с профессором троллим друг друга
beee в своем стиле. Это вообще излечимо?
Ах какой тонкий намек, что он не просто знаком с профессором, но и настолько с ним на короткой ноге, что они аж троллят друг друга.
Да за километр видно по его постам, что профессоров он видел только через лобовое стекло маршрутки, где работал водителем.
Ну или, в лучшем случае, в более поздний период, профессор заходил проверить качество работы бригады шабашников beee на своем объекте.
Франт, перелогинься. Кому ты тут заливаешь. Ты либо франт, а может его сынок
Тут спрашивали, где франт пропадает вечером. Он не пропадает, он оборачивается в собаку на аватарке и становится damien
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beee
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Додано: Нед 22 січ, 2023 07:34
beee написав: Faceless написав:
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
ага.
хотя
половина того, что рисуют дизайнеры только выглядит красиво.
все фасады push to open, а ещё хуже с приводом - стой-жди. островные кухни, где нет места. отдельно стоящие ванны на 5 м2 и много разной белиберды
Тут форум хвізиків-естетів чи рилів-новобудників?
Як попит на квартири в 25-поверхових "неохрущах" - росте і росте????
Як деформації у взаємоперпендикулярних площинах?
Таблетки не забудь зранку прийняти!
Ірпіньска електросамокатчиця пройшла курс лікування - трохи попустило її, меньше бореться з київськими "хрущами", меньше рекламує новобудного непотребу в лісах Єпенів.
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Frant
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Додано: Нед 22 січ, 2023 07:41
rjkz написав: beee написав: Frant написав:
Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
Атестат купив? Я так і думав
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
Я там чуть выше плюс поставил, но не перегибайте.
Багет явно не для того, чтобы избежать разрущений.
Это не как в анекдоте, когда леса сняли до поклейки обоев и от этого завалился дом.
Просто вертикальные и горизонтальные элементы "работают" под разными нагрузками и имеют разные деформации. И появление микротрещин в отделочных материалах в месте стыковки стены или перегородки с перекрытием вполне закономерно и скрываемо для эстетически чувствительных натур. Багет - один из способов это сделать.
В случае-же с ЖБ элементами, в растянутой зоне бетон не "работает" и появление трещин допустимо, на курсе эдак 3-м ПГС есть раздел расчета ширины раскрытия трещин. Но это не относится к данному случаю. Я лишь подчеркиваю, что в ЖБ конструкциях появление трещин не всегда ведет к разрушениям.
Надто складно для нашого хероя)))
Треба починати з теореми Піфагора)))
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Frant
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Додано: Нед 22 січ, 2023 07:57
Frant написав:
Ірпіньска електросамокатчиця пройшла курс лікування - трохи попустило її,
у вас снова зажглась надежда на личную жизнь? Передавайте ей привет. Жаль я полгода не в Ирпене, не могу ее лично в стационаре посетить.
Frant написав:
Надто складно для нашого хероя)))
Треба починати з теореми Піфагора)))
Если сложно не читайте, вам вредно напрягать мозг. Лучше про Хрущи напишите.
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vitaliian
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