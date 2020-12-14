Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Як новобуди в лісах Єпенів - зростають в ціні? Фонтани працюють? Міжгалактичний шаховий турнір - скоро буде? В салонах краси - генератори гудуть, буржуйки димлять
закрой глаза, стукнись лбом о стену и быстро открой. Всё сам увидишь. И это будет в разы более достоверно твоих писулек. Ощущение что санитары дальше палаты тебя не выпускают, ты вообще не понимаешь, что за пределами твоего санатория происходит.
Frant написав:Як новобуди в лісах Єпенів - зростають в ціні? Фонтани працюють? Міжгалактичний шаховий турнір - скоро буде? В салонах краси - генератори гудуть, буржуйки димлять
закрой глаза, стукнись лбом о стену и быстро открой. Всё сам увидишь. И это будет в разы более достоверно твоих писулек. Ощущение что санитары дальше палаты тебя не выпускают, ты вообще не понимаешь, что за пределами твоего санатория происходит.
Frant написав:Як новобуди в лісах Єпенів - зростають в ціні? Фонтани працюють? Міжгалактичний шаховий турнір - скоро буде? В салонах краси - генератори гудуть, буржуйки димлять
закрой глаза, стукнись лбом о стену и быстро открой. Всё сам увидишь. И это будет в разы более достоверно твоих писулек. Ощущение что санитары дальше палаты тебя не выпускают, ты вообще не понимаешь, что за пределами твоего санатория происходит.
Пропала людина...
Людина страждає легкою формою олігофренії. Арифметика їй не дається. Вона не здатна порівняти, де більше, де меньше вартість м2 - в столиці чи в лісових Єпенях. Пігулки від тупості - не хоче приймати, на жаль. Тому "лічная жізнь в стаціонарі Ірпеня" - продовжиться))))