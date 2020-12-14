Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже. Вечный стиль (пошла скупая слеза)
Вагін-ресторан А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
Faceless написав:А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
ага. хотя половина того, что рисуют дизайнеры только выглядит красиво. все фасады push to open, а ещё хуже с приводом - стой-жди. островные кухни, где нет места. отдельно стоящие ванны на 5 м2 и много разной белиберды
beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже. Вечный стиль (пошла скупая слеза)
На фото снизу, если я не ошибаюсь, вагон-ресторан. По п.2 есть лучше решение - сосновый галтель (все-ж знают что такое галтель), прибитый гвоздями со шляпками к коричневому "линолеуму" (название некорректное, это не линолеум, а ПВХ покрытие) киевского рубероидного завода. Покрыт не лаком, а олифой, так колоритнее. Причем кисточкой и чтобы ворс остался в олифе на галтеле. Це як хряпнути первака й закусити салом с цибулею. Дуже аутентично.
Frant написав:Як новобуди в лісах Єпенів - зростають в ціні? Фонтани працюють? Міжгалактичний шаховий турнір - скоро буде? В салонах краси - генератори гудуть, буржуйки димлять
закрой глаза, стукнись лбом о стену и быстро открой. Всё сам увидишь. И это будет в разы более достоверно твоих писулек. Ощущение что санитары дальше палаты тебя не выпускают, ты вообще не понимаешь, что за пределами твоего санатория происходит.
Frant написав:Як новобуди в лісах Єпенів - зростають в ціні? Фонтани працюють? Міжгалактичний шаховий турнір - скоро буде? В салонах краси - генератори гудуть, буржуйки димлять
закрой глаза, стукнись лбом о стену и быстро открой. Всё сам увидишь. И это будет в разы более достоверно твоих писулек. Ощущение что санитары дальше палаты тебя не выпускают, ты вообще не понимаешь, что за пределами твоего санатория происходит.
Frant написав:Як новобуди в лісах Єпенів - зростають в ціні? Фонтани працюють? Міжгалактичний шаховий турнір - скоро буде? В салонах краси - генератори гудуть, буржуйки димлять
закрой глаза, стукнись лбом о стену и быстро открой. Всё сам увидишь. И это будет в разы более достоверно твоих писулек. Ощущение что санитары дальше палаты тебя не выпускают, ты вообще не понимаешь, что за пределами твоего санатория происходит.
Пропала людина...
Людина страждає легкою формою олігофренії. Арифметика їй не дається. Вона не здатна порівняти, де більше, де меньше вартість м2 - в столиці чи в лісових Єпенях. Пігулки від тупості - не хоче приймати, на жаль. Тому "лічная жізнь в стаціонарі Ірпеня" - продовжиться))))
Investor_K написав:Чудовий ранок неділі! Хлопці прямо зрання...
Фу, сексизмом так і несе...а дівчата ні...? В нас стамбульський меморандум і 100500 гендерів рівності
Ти запросив би рильшу-електросамокатчицю на чашку кави. Показав би свою нерухомість. Можливо, вона підказала би тобі, як ефективніше використати площу. Де покращити дизайн, де буржуйку встановити. І був би не підвал в Єпенських лісах, а сучасний салон краси чи цирюльня. На виручені кошти - купив би ще парочку підвалів, з південної і північної сторони столиці. Можеш не дякувати))))
Investor_K написав:Чудовий ранок неділі! Хлопці прямо зрання...
Фу, сексизмом так і несе...а дівчата ні...? В нас стамбульський меморандум і 100500 гендерів рівності
Ти запросив би рильшу-електросамокатчицю на чашку кави. Показав би свою нерухомість. Можливо, вона підказала би тобі, як ефективніше використати площу. Де покращити дизайн, де буржуйку встановити. І був би не підвал в Єпенських лісах, а сучасний салон краси чи цирюльня. На виручені кошти - купив би ще парочку підвалів, з південної і північної сторони столиці. Можеш не дякувати))))
В мене інший план. Крутити депозитну конвертаційну карусель. На відсотки орендувати та акумулювати їх на нові об'єкти нерухомості. Кілька обертів депо-каруселі і плюс кавалірка без ремонту на КРНЖ. Але спочатку потрібно відбити втрати від девалу.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 січ, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.