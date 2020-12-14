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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10639106401064110642
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:10

  Frant написав:Ти запросив би рильшу-електросамокатчицю на чашку кави
птамуш на твои приглашения она уже не реагирует... Не надоело переводить тему с недвижимости на обсуждение твоих личных проблем? Мы уже поняли какая она злая и недоступная. Меняй пластинку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Время парадоксов.
Люди, вымывающие деньги из бюджета карусялеми, порицают собственников недвиги))


Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И — благородству — подлецы
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:17

  vitaliian написав:
  Frant написав:Ти запросив би рильшу-електросамокатчицю на чашку кави
птамуш на твои приглашения она уже не реагирует... Не надоело переводить тему с недвижимости на обсуждение твоих личных проблем? Мы уже поняли какая она злая и недоступная. Меняй пластинку.

Вона страждає легкою формою олігофренії, не здатна порівняти числа, що більше, що меньше. Середня вартість м2, медіанна ціна м2 - то для неї порожні звуки. Тому ірпіньска рилторша робить наголос на свіжому повітрі, їжаках і доступних дровах. Тоді як у всьому світі - ціниться наявність інфраструктури і близькість до неї.
П.С. Гіпсові фонтани і фанерні дитячі площадки, зліплені забудовником - такою не вважаються)))
Frant
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  #<1 ... 10639106401064110642
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