птамуш на твои приглашения она уже не реагирует... Не надоело переводить тему с недвижимости на обсуждение твоих личных проблем? Мы уже поняли какая она злая и недоступная. Меняй пластинку.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 11:10
Додано: Нед 22 січ, 2023 11:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Время парадоксов.
Люди, вымывающие деньги из бюджета карусялеми, порицают собственников недвиги))
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И — благородству — подлецы
Додано: Нед 22 січ, 2023 11:17
Вона страждає легкою формою олігофренії, не здатна порівняти числа, що більше, що меньше. Середня вартість м2, медіанна ціна м2 - то для неї порожні звуки. Тому ірпіньска рилторша робить наголос на свіжому повітрі, їжаках і доступних дровах. Тоді як у всьому світі - ціниться наявність інфраструктури і близькість до неї.
П.С. Гіпсові фонтани і фанерні дитячі площадки, зліплені забудовником - такою не вважаються)))
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