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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10638106391064010641
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):

- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.

- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как

- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций

-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?

Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)Зображення
Вагін-ресторан
А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:17

  Faceless написав:А шо не так з дверима? По-п'яні на дотик важко знайти?

ага.
хотя
половина того, что рисуют дизайнеры только выглядит красиво.
все фасады push to open, а ещё хуже с приводом - стой-жди. островные кухни, где нет места. отдельно стоящие ванны на 5 м2 и много разной белиберды
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:53

  beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):

- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.

- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как

- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций

-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?

Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)Зображення


На фото снизу, если я не ошибаюсь, вагон-ресторан.
По п.2 есть лучше решение - сосновый галтель (все-ж знают что такое галтель), прибитый гвоздями со шляпками к коричневому "линолеуму" (название некорректное, это не линолеум, а ПВХ покрытие) киевского рубероидного завода. Покрыт не лаком, а олифой, так колоритнее. Причем кисточкой и чтобы ворс остался в олифе на галтеле.
Це як хряпнути первака й закусити салом с цибулею. Дуже аутентично.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:00

Как раз с утра на Ютубчике свежачок пришел: скрытые двери, теневые плинтуса, карнизы-все по феншую:
https://youtu.be/WnXSWTg5wtc
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:35

Зображення
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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 січ, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:37

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

плинтус скрытого монтажа уже отстой, рулит теневой шов 20мм :mrgreen:
не ну на картинке красиво в принципе, но с практической точки зрения полный трешь
сразу на вскидку
пылесборник
как делать влажную уборку?

с функциональной точки зрения плинтус должен защищать стык пол/стена от физического воздействия в отличии от стыка стена/потолок где багет не несет никакого функционала а лишь позволяет скрыть криворукость роботунов или их лень вывести этот стык, варианты типа "красЫво под лепнину" исключаем :mrgreen:

Досмотрел наконец до конца. К моему удивлению удалось избежать всех антитрендов. Даже орех у меня правильного цвета и от калакаты вовремя отказался. И двери правильной высоты. И в санузлах все по феншую. И даже со светом не переборщил: гипсовые врезные светильники почти везде. Реус, 400куе. Премия за трендовость.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:48

  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом

Ладно АППС да после нашей Победы неделю назад, монолит бы меньше под собой похоронил - БФ/НЛ почём же будут? По цене ремонта или ниже?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:01

  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом

НЛ с БФ попали в неликвид только из-за цены. А вот к АППС-Люкс у Гуры что-то личное. Или он просто не знает какой там клей для паркета использовался и несет всякий вздор.
Кстати 500 баксов за метр убитой трехи на Трое - это шо, падение о котором все мечтали?
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  #<1 ... 10638106391064010641
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