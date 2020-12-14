RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10639106401064110642>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:53

  beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):

- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.

- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как

- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций

-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?

Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже.
Вечный стиль (пошла скупая слеза)Зображення


На фото снизу, если я не ошибаюсь, вагон-ресторан.
По п.2 есть лучше решение - сосновый галтель (все-ж знают что такое галтель), прибитый гвоздями со шляпками к коричневому "линолеуму" (название некорректное, это не линолеум, а ПВХ покрытие) киевского рубероидного завода. Покрыт не лаком, а олифой, так колоритнее. Причем кисточкой и чтобы ворс остался в олифе на галтеле.
Це як хряпнути первака й закусити салом с цибулею. Дуже аутентично.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7428 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:00

Как раз с утра на Ютубчике свежачок пришел: скрытые двери, теневые плинтуса, карнизы-все по феншую:
https://youtu.be/WnXSWTg5wtc
Bolt
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1341 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:35

Зображення
...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 січ, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16453
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:37

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

плинтус скрытого монтажа уже отстой, рулит теневой шов 20мм :mrgreen:
не ну на картинке красиво в принципе, но с практической точки зрения полный трешь
сразу на вскидку
пылесборник
как делать влажную уборку?

с функциональной точки зрения плинтус должен защищать стык пол/стена от физического воздействия в отличии от стыка стена/потолок где багет не несет никакого функционала а лишь позволяет скрыть криворукость роботунов или их лень вывести этот стык, варианты типа "красЫво под лепнину" исключаем :mrgreen:

Досмотрел наконец до конца. К моему удивлению удалось избежать всех антитрендов. Даже орех у меня правильного цвета и от калакаты вовремя отказался. И двери правильной высоты. И в санузлах все по феншую. И даже со светом не переборщил: гипсовые врезные светильники почти везде. Реус, 400куе. Премия за трендовость.
airmax78
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:48

  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом

Ладно АППС да после нашей Победы неделю назад, монолит бы меньше под собой похоронил - БФ/НЛ почём же будут? По цене ремонта или ниже?
барабашов
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:01

  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом

НЛ с БФ попали в неликвид только из-за цены. А вот к АППС-Люкс у Гуры что-то личное. Или он просто не знает какой там клей для паркета использовался и несет всякий вздор.
Кстати 500 баксов за метр убитой трехи на Трое - это шо, падение о котором все мечтали?
airmax78
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:32

  airmax78 написав:Реус, 400куе. Премия за трендовость.

Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)
reus
 
Повідомлень: 4072
З нами з: 21.03.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:53

  reus написав:
  airmax78 написав:Реус, 400куе. Премия за трендовость.

Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)

Пока что у меня стадия "пох".
airmax78
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:58

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Реус, 400куе. Премия за трендовость.

Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)

Пока что у меня стадия "пох".

Значить, ще є запаси довоєнного жиру.

Як тільки жир закінчиться і дехто працевлаштується в Hofer - ціна "суперквітки" миттєво полетить вниз!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23161
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2453 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10639106401064110642>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1123 5001606
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 10:55
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15484202
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.