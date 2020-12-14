|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 17:11
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Реус, 400куе. Премия за трендовость.
Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)
Пока что у меня стадия "пох"
.
C первого раза неверно прочитал, показалось
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1123
|5001609
|
Нед 22 січ, 2023 10:55
Frant
|
|23462
|15484211
|
|
|3
|5173
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim