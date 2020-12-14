Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Резюмируем. (Надеюсь попасть в топ ответов, так сказать всем понравиться):
- Теневой профиль - это не просто некрасиво, это бесполезно и отвратительно. Мимолетная дань моде. Это вредно, так как скоро это заставит сильно упасть недвижимость.
- лучшее, что есть в дизайне - это дубовый лакированный плинтус. Во как
- скрытый плинтус это страшно вредно и удешевляет ремонт. Потому что лучше, чем торчащий из стены дубовый брус, человечество не придумало. Особенно красиво, когда бригада его прибила гвоздиками к стене. решает проблему деформаций
-скрытые двери. Ни в коем случае не ставьте, по вышеуказанным причинам. Куда годится, когда вы не поймёте где дырка в стене? Вы вообще как собираетесь проходить из комнаты в комнату?
Всё самое лучшее в диз решениях предствлено на иллюстрации ниже. Вечный стиль (пошла скупая слеза)
На фото снизу, если я не ошибаюсь, вагон-ресторан. По п.2 есть лучше решение - сосновый галтель (все-ж знают что такое галтель), прибитый гвоздями со шляпками к коричневому "линолеуму" (название некорректное, это не линолеум, а ПВХ покрытие) киевского рубероидного завода. Покрыт не лаком, а олифой, так колоритнее. Причем кисточкой и чтобы ворс остался в олифе на галтеле. Це як хряпнути первака й закусити салом с цибулею. Дуже аутентично.
плинтус скрытого монтажа уже отстой, рулит теневой шов 20мм не ну на картинке красиво в принципе, но с практической точки зрения полный трешь сразу на вскидку пылесборник как делать влажную уборку?
с функциональной точки зрения плинтус должен защищать стык пол/стена от физического воздействия в отличии от стыка стена/потолок где багет не несет никакого функционала а лишь позволяет скрыть криворукость роботунов или их лень вывести этот стык, варианты типа "красЫво под лепнину" исключаем
Досмотрел наконец до конца. К моему удивлению удалось избежать всех антитрендов. Даже орех у меня правильного цвета и от калакаты вовремя отказался. И двери правильной высоты. И в санузлах все по феншую. И даже со светом не переборщил: гипсовые врезные светильники почти везде. Реус, 400куе. Премия за трендовость.
Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом
НЛ с БФ попали в неликвид только из-за цены. А вот к АППС-Люкс у Гуры что-то личное. Или он просто не знает какой там клей для паркета использовался и несет всякий вздор. Кстати 500 баксов за метр убитой трехи на Трое - это шо, падение о котором все мечтали?