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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:55
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)
Пока что у меня стадия "пох
".
Значит все-таки уже стадия "принятия"))
Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 20:06
Ромасик написав:
Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом
Перекладаю українською: рили загоняють продаванiв, щоб вже знижували цiни, бо продаж нема i нема чого їсти.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 20:22
antey1969 написав:
Ну как бы пока сложно говорить, какая у меня стадия. Но если война продлится хотя бы до осени
, буду принимать реальность такой как она есть и уже капитально обосновываться за рубежом
.
Хочу ошибаться, но думаю, что война продлится до конца года и я не уверен, что она закончится и в следующем. К сожалению! Но в конечном итоге, мы вступим в НАТО и дальше, будет интересно инвестировать с низкой базы.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 20:28
airmax78 написав:
Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.
Я понимаю, что вы вложили много денег и времени на квитку, но за такую цену, она никому не интересна. Я до окончания войны вообще не планирую инвестировать, и никому не советую, т. к. риски оч. большие.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 20:35
reus написав: airmax78 написав:
Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.
Я понимаю, что вы вложили много денег и времени на квитку, но за такую цену, она никому не интересна. Я до окончания войны вообще не планирую инвестировать, и никому не советую, т. к. риски оч. большие.
И даже в Клуб 100К стремно входить.
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