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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1064010641106421064310644>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:55

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)

Пока что у меня стадия "пох".

Значит все-таки уже стадия "принятия"))

Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:06

  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом


Перекладаю українською: рили загоняють продаванiв, щоб вже знижували цiни, бо продаж нема i нема чого їсти.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:22

  antey1969 написав:Ну как бы пока сложно говорить, какая у меня стадия. Но если война продлится хотя бы до осени, буду принимать реальность такой как она есть и уже капитально обосновываться за рубежом.

Хочу ошибаться, но думаю, что война продлится до конца года и я не уверен, что она закончится и в следующем. К сожалению! Но в конечном итоге, мы вступим в НАТО и дальше, будет интересно инвестировать с низкой базы.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:28

  airmax78 написав:Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.

Я понимаю, что вы вложили много денег и времени на квитку, но за такую цену, она никому не интересна. Я до окончания войны вообще не планирую инвестировать, и никому не советую, т. к. риски оч. большие.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:35

  reus написав:
  airmax78 написав:Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.

Я понимаю, что вы вложили много денег и времени на квитку, но за такую цену, она никому не интересна. Я до окончания войны вообще не планирую инвестировать, и никому не советую, т. к. риски оч. большие.

И даже в Клуб 100К стремно входить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:37

  reus написав:
  airmax78 написав:Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.

Я понимаю, что вы вложили много денег и времени на квитку, но за такую цену, она никому не интересна. Я до окончания войны вообще не планирую инвестировать, и никому не советую, т. к. риски оч. большие.

А чтобы вы посоветовали покупателю вашей прелести в ФК по 4куе/метр?
Он "лицо.обманутое.хулиганами" или счастливый инвестор в идеальные скрытые плинтусА?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:39

  Investor_K написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Называйте как хотите, квитка от этого длы вас доступнее не станет.

Я понимаю, что вы вложили много денег и времени на квитку, но за такую цену, она никому не интересна. Я до окончания войны вообще не планирую инвестировать, и никому не советую, т. к. риски оч. большие.

И даже в Клуб 100К стремно входить.

Ну разве, что если оч. интересное предложение, но естественно не за последние деньги.
Но лично я, пока совсем не рассматриваю покупку.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:40

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом

НЛ с БФ попали в неликвид только из-за цены.

А ЯГ в этой ценовой категории?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:47

  барабашов написав:А чтобы вы посоветовали покупателю вашей прелести в ФК по 4куе/метр?
Он "лицо.обманутое.хулиганами" или счастливый инвестор в идеальные скрытые плинтусА?

Когда я продавал, то ситуация по безопасности была совсем другая. Рынок смотрел вверх. Покупатель был оч. доволен покупкой. Никто никого не обманывал. У меня на мою квартиру претендовало несколько покупателей. Просто он предложил цену выше, поэтому сделка была рыночная. И если бы я придержал продажу, то продал бы еще дороже.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:58

  reus написав:
  барабашов написав:А чтобы вы посоветовали покупателю вашей прелести в ФК по 4куе/метр?
Он "лицо.обманутое.хулиганами" или счастливый инвестор в идеальные скрытые плинтусА?

Когда я продавал, то ситуация по безопасности была совсем другая. Рынок смотрел вверх. Покупатель был оч. доволен покупкой. Никто никого не обманывал. У меня на мою квартиру претендовало несколько покупателей. Просто он предложил цену выше, поэтому сделка была рыночная. И если бы я придержал продажу, то продал бы еще дороже.

С тех пор страна стала кардинально лучше. Процесс европеизации и разрыва с ордой стал необратимым. А в европейской столице (кроме Дублина) не может быть дешевой недвижимости.
airmax78
 
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