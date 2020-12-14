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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 21:00
Ромасик написав: airmax78 написав: Ромасик написав:
Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом
НЛ с БФ попали в неликвид только из-за цены.
А ЯГ в этой ценовой категории?
У ЯГ уникальная локация. НЛ в ипенях находится по сравнению с ЯГ. Также как и БФ с ФК.
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airmax78
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:13
airmax78 написав:
С тех пор страна стала кардинально лучше. Процесс европеизации и разрыва с ордой стал необратимым.
Все верно, но Вы забыли добавить маленький штришок, что пока, на сегодня в стране идет полномасштабная война, поэтому инвестировать интересно будет после нашей победы.
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reus
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:21
Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Интересно получается, каруселям, т.е. банкам люди верят больше, чем ЗСУ.
Жизнь не учит
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beee
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:23
reus написав: airmax78 написав:
С тех пор страна стала кардинально лучше. Процесс европеизации и разрыва с ордой стал необратимым.
Все верно, но Вы забыли добавить маленький штришок, что пока, на сегодня в стране идет полномасштабная война, поэтому инвестировать интересно будет после нашей победы.
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
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airmax78
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:29
Время Победы - это старт для инвестиций в Украину во всех сферах.
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Investor_K
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:29
Во все активы.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:32
beee написав:
Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Интересно получается, каруселям, т.е. банкам люди верят больше, чем ЗСУ.
Жизнь не учит
Я на профильной ветке написал одну из причинviewtopic.php?p=5532791#p5532791
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vitaliian
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:38
airmax78 написав:
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
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reus
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:38
beee написав:
Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Недавно було повідомлення, що продажі квартир в Києві впали в 4 рази в порівнянні з 2021.
Тому "ходять" - не є синонімом "купують".
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:39
reus написав: airmax78 написав:
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
Він тільки про неї говорить.
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