RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10641106421064310644>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:00

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Гура назвал Новолипки, бф и аппс люкс неликвидом

НЛ с БФ попали в неликвид только из-за цены.

А ЯГ в этой ценовой категории?

У ЯГ уникальная локация. НЛ в ипенях находится по сравнению с ЯГ. Также как и БФ с ФК.
airmax78
 
Повідомлень: 41735
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:13

  airmax78 написав:С тех пор страна стала кардинально лучше. Процесс европеизации и разрыва с ордой стал необратимым.

Все верно, но Вы забыли добавить маленький штришок, что пока, на сегодня в стране идет полномасштабная война, поэтому инвестировать интересно будет после нашей победы.
reus
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 21.03.12
Подякував: 376 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Интересно получается, каруселям, т.е. банкам люди верят больше, чем ЗСУ.
Жизнь не учит
beee
 
Повідомлень: 116
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:23

  reus написав:
  airmax78 написав:С тех пор страна стала кардинально лучше. Процесс европеизации и разрыва с ордой стал необратимым.

Все верно, но Вы забыли добавить маленький штришок, что пока, на сегодня в стране идет полномасштабная война, поэтому инвестировать интересно будет после нашей победы.

На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
airmax78
 
Повідомлень: 41735
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Время Победы - это старт для инвестиций в Украину во всех сферах.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Во все активы.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:32

  beee написав:Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Интересно получается, каруселям, т.е. банкам люди верят больше, чем ЗСУ.
Жизнь не учит

Я на профильной ветке написал одну из причин
viewtopic.php?p=5532791#p5532791
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16460
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:На следующий день после победы все станет на 30% дороже.

Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
reus
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 21.03.12
Подякував: 376 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:38

  beee написав:Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.


Недавно було повідомлення, що продажі квартир в Києві впали в 4 рази в порівнянні з 2021.
Тому "ходять" - не є синонімом "купують".
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23161
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:39

  reus написав:
  airmax78 написав:На следующий день после победы все станет на 30% дороже.

Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?

Він тільки про неї говорить.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10641106421064310644>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1123 5004251
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 10:55
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15489062
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.