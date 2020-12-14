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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 21:42
vitaliian написав: beee написав:
Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Интересно получается, каруселям, т.е. банкам люди верят больше, чем ЗСУ.
Жизнь не учит
Я на профильной ветке написал одну из причинviewtopic.php?p=5532791#p5532791
Любая проблема - это замаскированная удача
Б. Франклин
Кто знает. Через пару лет ваш знакомый может стать миллионером и будет вспоминать, как ел мивину.
А может и нет
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:54
beee написав:
Любая проблема - это замаскированная удача
Б. Франклин
если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы. ©
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vitaliian
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:05
reus написав: airmax78 написав:
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
Ніколи в житті. Я ж не шпекулянт нерухомістю.
Не треба порівнювати 2015-2016 і 2023 - рік нашої перемоги. У 2015-2016 90% населення земної кулі не знали де знаходиться Україна і як розшукати її на мапі. Зараз про Україну знають навіть австралійські аборигени. Гроші зайдуть в Україну як лавина.
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airmax78
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:08
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
Ніколи в житті. Я ж не шпекулянт нерухомістю.
Не треба порівнювати 2015-2016 і 2023 - рік нашої перемоги. У 2015-2016 90% населення земної кулі не знали де знаходиться Україна і як розшукати її на мапі. Зараз про Україну знають навіть австралійські аборигени. Гроші зайдуть в Україну як лавина.
Сказочник. Любитель поговорить.
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