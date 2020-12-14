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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 21:42
vitaliian написав: beee написав:
Ходят же покупатели. Смотрят. Это уже хорошо.
Интересно получается, каруселям, т.е. банкам люди верят больше, чем ЗСУ.
Жизнь не учит
Я на профильной ветке написал одну из причинviewtopic.php?p=5532791#p5532791
Любая проблема - это замаскированная удача
Б. Франклин
Кто знает. Через пару лет ваш знакомый может стать миллионером и будет вспоминать, как ел мивину.
А может и нет
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:54
beee написав:
Любая проблема - это замаскированная удача
Б. Франклин
если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы. ©
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:05
reus написав: airmax78 написав:
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
Ніколи в житті. Я ж не шпекулянт нерухомістю.
Не треба порівнювати 2015-2016 і 2023 - рік нашої перемоги. У 2015-2016 90% населення земної кулі не знали де знаходиться Україна і як розшукати її на мапі. Зараз про Україну знають навіть австралійські аборигени. Гроші зайдуть в Україну як лавина.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:08
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
Ніколи в житті. Я ж не шпекулянт нерухомістю.
Не треба порівнювати 2015-2016 і 2023 - рік нашої перемоги. У 2015-2016 90% населення земної кулі не знали де знаходиться Україна і як розшукати її на мапі. Зараз про Україну знають навіть австралійські аборигени. Гроші зайдуть в Україну як лавина.
Сказочник. Любитель поговорить.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:24
airmax78 написав:
Ніколи в житті. Я ж не шпекулянт нерухомістю.
Не треба порівнювати 2015-2016 і 2023 - рік нашої перемоги. У 2015-2016 90% населення земної кулі не знали де знаходиться Україна і як розшукати її на мапі. Зараз про Україну знають навіть австралійські аборигени. Гроші зайдуть в Україну як лавина.
Спекулянти, то у совку були!) А на сьогодні, у цивілізованій країні це інвестори, які ризикують своїми коштами, щоб багато хто мав роботу. А гроші зайдуть не зараз, а після перемоги. А поки що вниз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:55
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
С тех пор страна стала кардинально лучше. Процесс европеизации и разрыва с ордой стал необратимым.
Все верно, но Вы забыли добавить маленький штришок, что пока, на сегодня в стране идет полномасштабная война, поэтому инвестировать интересно будет после нашей победы.
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 00:01
airmax78 написав:
Гроші зайдуть в Україну як лавина.
тут ермакс правий. 30% від грошей на відновлення від інших держав попадуть до керманичів відновлення в кишені, а звідти частина з них потрапить на самий надійний, і єдино відомий їм актив - КРЖН. бо куди ж ще? але потрібен вторинний попит, бо хлопці будуть скупати під'їздами, але ж кому потім це добро будуть збувати? тут трохи незрозуміло, звідки цей вторинний попит реалізується. проясните?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 00:14
adeges написав: airmax78 написав: reus написав:
Все верно, но Вы забыли добавить маленький штришок, что пока, на сегодня в стране идет полномасштабная война, поэтому инвестировать интересно будет после нашей победы.
На следующий день после победы все станет на 30% дороже.
455k?
520К Сьогодні квітка подорожчала - премія за відповідність трендам.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 00:19
adeges написав: airmax78 написав:
Гроші зайдуть в Україну як лавина.
тут ермакс правий. 30% від грошей на відновлення від інших держав попадуть до керманичів відновлення в кишені, а звідти частина з них потрапить на самий надійний, і єдино відомий їм актив - КРЖН. бо куди ж ще? але потрібен вторинний попит, бо хлопці будуть скупати під'їздами, але ж кому потім це добро будуть збувати? тут трохи незрозуміло, звідки цей вторинний попит реалізується. проясните?
думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?
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flyman
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Додано: Пон 23 січ, 2023 00:27
flyman написав: adeges написав: airmax78 написав:
Гроші зайдуть в Україну як лавина.
тут ермакс правий. 30% від грошей на відновлення від інших держав попадуть до керманичів відновлення в кишені, а звідти частина з них потрапить на самий надійний, і єдино відомий їм актив - КРЖН. бо куди ж ще? але потрібен вторинний попит, бо хлопці будуть скупати під'їздами, але ж кому потім це добро будуть збувати? тут трохи незрозуміло, звідки цей вторинний попит реалізується. проясните?
думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?
Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.
Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
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