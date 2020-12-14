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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10642106431064410645
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 02:08

  adeges написав:
  flyman написав:думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?


Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.

Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.

Так і зараз буде.

Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
airmax78
 
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