adeges написав:
Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.
Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.