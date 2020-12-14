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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 02:08
adeges написав: flyman написав:
думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?
Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.
Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 06:48
airmax78 написав: adeges написав: flyman написав:
думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?
Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.
Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
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adeges
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Додано: Пон 23 січ, 2023 07:16
Investor_K написав: airmax78 написав: reus написав:
Подорожание, также как и падение на РН происходит медленно, и вы прекрасно об этом знаете. Поэтому инвесторам будет достаточно времени, чтобы неспешно выбрать вкусный и не дорогой объект. Вспомните 2015-2016 г.г. Я в это время инвестировал и продал, потом с плюсом в 70% Вы что-то из недвиги в своей жизни продавали с +?
Ніколи в житті. Я ж не шпекулянт нерухомістю.
Не треба порівнювати 2015-2016 і 2023 - рік нашої перемоги. У 2015-2016 90% населення земної кулі не знали де знаходиться Україна і як розшукати її на мапі. Зараз про Україну знають навіть австралійські аборигени. Гроші зайдуть в Україну як лавина.
Сказочник. Любитель поговорить.
Людина страждає важкою формою словесної діареї.
Де багато слів - мало реальних справ!
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Додано: Пон 23 січ, 2023 07:19
adeges написав:
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Кржн тоне, як "Титанік" після удару об айсберг. Тільки процес уповільнений.
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