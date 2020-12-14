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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10643106441064510646>
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 06:48

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  flyman написав:думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?


Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.

Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.

Так і зараз буде.

Зараз так не буде. Все буде по-чесному.


Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 07:19

  adeges написав:Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)

Кржн тоне, як "Титанік" після удару об айсберг. Тільки процес уповільнений.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 07:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:Так і зараз буде.

Тільки грошей не дадуть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 08:31

Як я вже тут приводив посилання навіть після перемоги нічого вхідного не чекає на крн. Виїде значна частина населення якраїни це сталось в балтійських країнах. Ніхто нікого грошима заливати не буде
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:11

  adeges написав: І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.

Так і зараз буде.


Не "буде", а "може бути". Тому що зараз ми живемо у дуже прозорому світі, який декларує кінець епохи офшорів, використовує медіа у політ цілях, та навіть доволі прямо натякає на кінець самого долара! На нашу війну вже пішло набагато більше грошей чим бажалося б нашім спонсорам, тому контроль буде жорстким, а гроші якщо хтось і буде пілити, то самі спонсори. Які вже віддали команду Зе, який анонсував на цій неділі ту саму весну, яку обіцяв ну дуже давно. А поки можемо подивитися як складеться судьба цього прийшедшого до успіху хокеіста:



І як там столар - віїхав до нашого віденьского узника, чи щє не всім місцевим віддячив?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:18

  Хомякоид написав:Як я вже тут приводив посилання навіть після перемоги нічого вхідного не чекає на крн. Виїде значна частина населення якраїни це сталось в балтійських країнах. Ніхто нікого грошима заливати не буде

100%
Вже виїхало 5 млн за 2022, як мінімум. Це відкриті офіційні дані.

Київські рили-новобудники і забудовники вельми сподіваються на інший напрямок руху подій))))
Вони планують і далі клепати 25-поверхові "неохрущі" в київських промзонах, парках та в Прикиївських Єпенях. "Для кого ?"- вони не задумуються. Їм так хочеться. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:23

  adeges написав:
  airmax78 написав:Зараз так не буде. Все буде по-чесному.


Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)

Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:24

  Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.

Тільки грошей не дадуть

Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:43

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Зараз так не буде. Все буде по-чесному.


Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)

Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.

Это типичный синдром неудовлетворенности выбора после эмиграции. Синдром ФР назовём
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:51

  Frant написав:планують і далі клепати 25-поверхові "неохрущі" в київських промзонах, парках та в Прикиївських Єпенях. "Для кого
все умрут кроме тебя, останешься один ты на всю Украину
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