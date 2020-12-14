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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 06:48
airmax78 написав: adeges написав: flyman написав:
думаєте Блекрок довірить ростовскій прачечній бути смотрящим?
Прєлєсть відновлення - у відсутності контролю, чи точніше у присутності розуміння, що хлопцям треба заробляти.
Свого часу я доклав трохи руку до ядерного розброєння України. Саме того, із-за якого ми теперо маємо проблему. Проте річ не про те. Працював я на одну мериканьску компанію, продукція якої до речі зараз дуже популярна в Україні, яка розподіляла гроші DTRA, на допомогу в роззброєнні, зокрема, 43РА. То я про що. Були, говорять звичайно, я свічку не тримав, там пару прокладок з штатом 5-10 людей, зареєстровані на родичів керівництва 43РА, на які заходило 80% грошей програми. А потім ці компанії за 50% від цих грошей наймали реальних підрядників, які і виконували всі необхідні роботи. І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
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Додано: Пон 23 січ, 2023 07:19
adeges написав:
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Кржн тоне, як "Титанік" після удару об айсберг. Тільки процес уповільнений.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 07:44
adeges написав:Так і зараз буде.
Тільки грошей не дадуть
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Ромасик
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Додано: Пон 23 січ, 2023 08:31
Як я вже тут приводив посилання навіть після перемоги нічого вхідного не чекає на крн. Виїде значна частина населення якраїни це сталось в балтійських країнах. Ніхто нікого грошима заливати не буде
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Хомякоид
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:11
adeges написав:
І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
Не "буде", а "може бути". Тому що зараз ми живемо у дуже прозорому світі, який декларує кінець епохи офшорів, використовує медіа у політ цілях, та навіть доволі прямо натякає на кінець самого долара! На нашу війну вже пішло набагато більше грошей чим бажалося б нашім спонсорам, тому контроль буде жорстким, а гроші якщо хтось і буде пілити, то самі спонсори. Які вже віддали команду Зе, який анонсував на цій неділі ту саму весну, яку обіцяв ну дуже давно. А поки можемо подивитися як складеться судьба цього прийшедшого до успіху хокеіста:
І як там столар - віїхав до нашого віденьского узника, чи щє не всім місцевим віддячив?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:18
Хомякоид написав:
Як я вже тут приводив посилання навіть після перемоги нічого вхідного не чекає на крн. Виїде значна частина населення якраїни це сталось в балтійських країнах. Ніхто нікого грошима заливати не буде
100%
Вже виїхало 5 млн за 2022, як мінімум. Це відкриті офіційні дані.
Київські рили-новобудники і забудовники вельми сподіваються на інший напрямок руху подій))))
Вони планують і далі клепати 25-поверхові "неохрущі" в київських промзонах, парках та в Прикиївських Єпенях. "Для кого ?"- вони не задумуються. Їм так хочеться.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:23
adeges написав: airmax78 написав:
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:24
Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.
Тільки грошей не дадуть
Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:43
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
Это типичный синдром неудовлетворенности выбора после эмиграции. Синдром ФР назовём
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:51
Frant написав:
планують і далі клепати 25-поверхові "неохрущі" в київських промзонах, парках та в Прикиївських Єпенях. "Для кого
все умрут кроме тебя, останешься один ты на всю Украину
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