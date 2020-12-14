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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 07:44
adeges написав:Так і зараз буде.
Тільки грошей не дадуть
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Ромасик
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:11
adeges написав:
І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.
Так і зараз буде.
Не "буде", а "може бути". Тому що зараз ми живемо у дуже прозорому світі, який декларує кінець епохи офшорів, використовує медіа у політ цілях, та навіть доволі прямо натякає на кінець самого долара! На нашу війну вже пішло набагато більше грошей чим бажалося б нашім спонсорам, тому контроль буде жорстким, а гроші якщо хтось і буде пілити, то самі спонсори. Які вже віддали команду Зе, який анонсував на цій неділі ту саму весну, яку обіцяв ну дуже давно. А поки можемо подивитися як складеться судьба цього прийшедшого до успіху хокеіста:
І як там столар - віїхав до нашого віденьского узника, чи щє не всім місцевим віддячив?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:23
adeges написав: airmax78 написав:
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:24
Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.
Тільки грошей не дадуть
Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:43
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
Это типичный синдром неудовлетворенности выбора после эмиграции. Синдром ФР назовём
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:47
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Востаннє редагувалось vvvnnn
в Пон 23 січ, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:54
vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки. Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Якщо бабки жгуть ляжку, то шукайте бетонометни на ЗУ, але не Волинь.
Але інвестиції в бетон, неначасі. Ліпше почекати хоча б до літа.
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flyman
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:04
flyman написав:
Ліпше почекати хоча б до літа.
Якого року?
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Investor_K
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:27
Investor_K написав: flyman написав:
Ліпше почекати хоча б до літа.
Якого року?
Минулого
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