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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10643106441064510646
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12

  Frant написав:Ріелторів більше, ніж покупців.
Погана ознака для КРЖН))))



Що Ви зі своєю нерухомістю надалі будете робити?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:14

Що минувша, що нинішня влада - усіляко намагається заробити. Будь якими схемами.
Знайомі в Америці кажуть, що там за махінації з грошима - світить 20-25 років тюрми. В незалежності від знайомств, грошей і посад. Легше вбити когось - меньші тюремні терміни(((

"Голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос."
Джерело: https://censor.net/ua/n3395037
Frant
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  #<1 ... 10643106441064510646
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