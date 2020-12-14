Що Ви зі своєю нерухомістю надалі будете робити?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:14
Що минувша, що нинішня влада - усіляко намагається заробити. Будь якими схемами.
Знайомі в Америці кажуть, що там за махінації з грошима - світить 20-25 років тюрми. В незалежності від знайомств, грошей і посад. Легше вбити когось - меньші тюремні терміни(((
"Голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук.
Про це повідомив народний депутат Гео Лерос."
Джерело:
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