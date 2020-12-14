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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10642106431064410645
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 07:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:Так і зараз буде.

Тільки грошей не дадуть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:11

  adeges написав: І звичайно американці знали і розуміли, але такі були правила гри.

Так і зараз буде.


Не "буде", а "може бути". Тому що зараз ми живемо у дуже прозорому світі, який декларує кінець епохи офшорів, використовує медіа у політ цілях, та навіть доволі прямо натякає на кінець самого долара! На нашу війну вже пішло набагато більше грошей чим бажалося б нашім спонсорам, тому контроль буде жорстким, а гроші якщо хтось і буде пілити, то самі спонсори. Які вже віддали команду Зе, який анонсував на цій неділі ту саму весну, яку обіцяв ну дуже давно. А поки можемо подивитися як складеться судьба цього прийшедшого до успіху хокеіста:



І як там столар - віїхав до нашого віденьского узника, чи щє не всім місцевим віддячив?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:23

  adeges написав:
  airmax78 написав:Зараз так не буде. Все буде по-чесному.


Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)

Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:24

  Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.

Тільки грошей не дадуть

Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:43

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Зараз так не буде. Все буде по-чесному.


Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)

Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.

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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:47

Вибір між: Борщагівка, район ТЦ Квадрат або НАУ, парк Відрад

Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Востаннє редагувалось vvvnnn в Пон 23 січ, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:54

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки. Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Якщо бабки жгуть ляжку, то шукайте бетонометни на ЗУ, але не Волинь.
Але інвестиції в бетон, неначасі. Ліпше почекати хоча б до літа.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Ліпше почекати хоча б до літа.


Якого року?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:27

  Investor_K написав:
  flyman написав:Ліпше почекати хоча б до літа.


Якого року?

Минулого
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