adeges написав:Так і зараз буде.
Тільки грошей не дадуть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 07:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тільки грошей не дадуть
Додано: Пон 23 січ, 2023 09:11
Не "буде", а "може бути". Тому що зараз ми живемо у дуже прозорому світі, який декларує кінець епохи офшорів, використовує медіа у політ цілях, та навіть доволі прямо натякає на кінець самого долара! На нашу війну вже пішло набагато більше грошей чим бажалося б нашім спонсорам, тому контроль буде жорстким, а гроші якщо хтось і буде пілити, то самі спонсори. Які вже віддали команду Зе, який анонсував на цій неділі ту саму весну, яку обіцяв ну дуже давно. А поки можемо подивитися як складеться судьба цього прийшедшого до успіху хокеіста:
І як там столар - віїхав до нашого віденьского узника, чи щє не всім місцевим віддячив?
Додано: Пон 23 січ, 2023 09:23
Додано: Пон 23 січ, 2023 09:24
Додано: Пон 23 січ, 2023 09:43
Это типичный синдром неудовлетворенности выбора после эмиграции. Синдром ФР назовём
Додано: Пон 23 січ, 2023 09:47
Вибір між: Борщагівка, район ТЦ Квадрат або НАУ, парк Відрад
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Востаннє редагувалось vvvnnn в Пон 23 січ, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:54
Якщо бабки жгуть ляжку, то шукайте бетонометни на ЗУ, але не Волинь.
Але інвестиції в бетон, неначасі. Ліпше почекати хоча б до літа.
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:27
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:44
flyman Дякую за таку розвинуту відповідь, я, мабуть не в ту тему, мені требя для бідних і не мільонерів. Я не писала, що завтра, а планую лише і дивлюсь на ті пропозиції, що можу дозволити.
Можливо вам не зрохуміло, що інколи люди можуть мріяти переіхати в Киів з Запоріжжя?
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