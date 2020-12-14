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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 12:26
vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:08
vvvnnn написав:
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Можливо вам не зрохуміло, що інколи люди можуть мріяти переіхати в Киів з Запоріжжя?
Это невозможно, на ветке доказано, что все мечтают уехать из Киева забугор.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:14
vitaliian написав: vvvnnn написав:
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Можливо вам не зрохуміло, що інколи люди можуть мріяти переіхати в Киів з Запоріжжя?
Это невозможно, на ветке доказано, что все мечтают уехать из Киева забугор.
Ти ж раніше писав/ла, що всі з Києва мріють виїхати жити в Ірпінь і Бучу???
Пам,ять погана стала????
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:17
vvvnnn написав:
якось похмуріше
Це зараз. Коли там зелень, там зовсім інакше.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:21
antey1969 написав: vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:24
airmax78 написав:
AirMax больше не продает
3-Б больше не продает то, чего нет
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:32
airmax78 написав: antey1969 написав: vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
Как и я, тоже перешли на тёмную сторону
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_Klim
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