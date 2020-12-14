RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10643106441064510646
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:26

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11693
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:08

  vvvnnn написав:.
Можливо вам не зрохуміло, що інколи люди можуть мріяти переіхати в Киів з Запоріжжя?

Это невозможно, на ветке доказано, что все мечтают уехать из Киева забугор.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16475
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vvvnnn написав:якось похмуріше

Це зараз. Коли там зелень, там зовсім інакше.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8572
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:21

  antey1969 написав:
  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.

Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
airmax78
 
Повідомлень: 41740
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:AirMax больше не продает

3-Б больше не продает то, чего нет
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8377
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.

Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
Как и я, тоже перешли на тёмную сторону
beee
 
Повідомлень: 125
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10643106441064510646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5011393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15503068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1408)
23.01.2023 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.