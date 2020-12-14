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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10643106441064510646
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:26

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:08

  vvvnnn написав:.
Можливо вам не зрохуміло, що інколи люди можуть мріяти переіхати в Киів з Запоріжжя?

Это невозможно, на ветке доказано, что все мечтают уехать из Киева забугор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vvvnnn написав:якось похмуріше

Це зараз. Коли там зелень, там зовсім інакше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:21

  antey1969 написав:
  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.

Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:AirMax больше не продает

3-Б больше не продает то, чего нет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.

Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
Как и я, тоже перешли на тёмную сторону
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:05

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Если только из этих двух локаций, то возле Колибриса интереснее. В 2015 знакомый смотрел двушку за 34тыс в девятиэтажке, которая окнами на Квадрат. Еще тогда отметил, что из всей Борщаговки это скорее всего лучшая локация
Damien
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