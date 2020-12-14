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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 19:12
proftpd66 написав:airmax78
ты записался в военкомат?
я буду снайпером в твоей квартире, зайду по законам военного времени.
Блд... у меня нет штор!!!! И окна во всю стену. Правило 3х стен там только в МОПе выполняется. Как ты будешь маскироваться?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 19:13
Investor_K написав: proftpd66 написав:airmax78
ты записался в военкомат?
я буду снайпером в твоей квартире, зайду по законам военного времени.
Не можна таке запитувати. В Австрії памперсі дорого коштують.
Посрать на квартиру, я за жизнь героя волнуюсь.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 19:32
airmax78 написав: Investor_K написав: proftpd66 написав:airmax78
ты записался в военкомат?
я буду снайпером в твоей квартире, зайду по законам военного времени.
Не можна таке запитувати. В Австрії памперсі дорого коштують.
Посрать на квартиру, я за жизнь героя волнуюсь.
"ТерминатоРРР!!! Восставшие из Зада!"(голосом Володарского с прищепкой на носу)
"Бригадный генерал с позывным "66й" начал охоту на коррупционеров ЯГ и ТТ в условиях полного блэкаута..."
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