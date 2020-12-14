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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10644106451064610647
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:12

  proftpd66 написав:airmax78

ты записался в военкомат?

я буду снайпером в твоей квартире, зайду по законам военного времени. :lol:

Блд... у меня нет штор!!!! И окна во всю стену. Правило 3х стен там только в МОПе выполняется. Как ты будешь маскироваться?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:13

  Investor_K написав:
  proftpd66 написав:airmax78

ты записался в военкомат?

я буду снайпером в твоей квартире, зайду по законам военного времени. :lol:

Не можна таке запитувати. В Австрії памперсі дорого коштують.

Посрать на квартиру, я за жизнь героя волнуюсь.
airmax78
 
Повідомлень: 41742
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:32

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  proftpd66 написав:airmax78

ты записался в военкомат?

я буду снайпером в твоей квартире, зайду по законам военного времени. :lol:

Не можна таке запитувати. В Австрії памперсі дорого коштують.

Посрать на квартиру, я за жизнь героя волнуюсь.

"ТерминатоРРР!!! Восставшие из Зада!"(голосом Володарского с прищепкой на носу)
"Бригадный генерал с позывным "66й" начал охоту на коррупционеров ЯГ и ТТ в условиях полного блэкаута..."
барабашов
 
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  #<1 ... 10644106451064610647
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