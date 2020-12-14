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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 12:26
vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:08
vvvnnn написав:
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Можливо вам не зрохуміло, що інколи люди можуть мріяти переіхати в Киів з Запоріжжя?
Это невозможно, на ветке доказано, что все мечтают уехать из Киева забугор.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:17
vvvnnn написав:
якось похмуріше
Це зараз. Коли там зелень, там зовсім інакше.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:21
antey1969 написав: vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:24
airmax78 написав:
AirMax больше не продает
3-Б больше не продает то, чего нет
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:32
airmax78 написав: antey1969 написав: vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Покупать сейчас стоит только у Максима, у него как раз по акции идет.
Свежий ремонт, генератор на дом. Надо брать.
Раньше надо было думать - AirMax больше не продает. Да и за сколько нужно продавать квартиру, приносящую 36куе арендной платы в год? Сами сможете посчитать?
Как и я, тоже перешли на тёмную сторону
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:05
vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Если только из этих двух локаций, то возле Колибриса интереснее. В 2015 знакомый смотрел двушку за 34тыс в девятиэтажке, которая окнами на Квадрат. Еще тогда отметил, что из всей Борщаговки это скорее всего лучшая локация
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Додано: Пон 23 січ, 2023 18:56
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Зараз так не буде. Все буде по-чесному.
Ну якщо по чесному, то КРЖН гаплик. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с)
Ви ж емігрували? І правильно зробили - ви в Україну та її народ не вірите. Навіть після 2022 року.
Я в Україні, а от ви - емігрували. Де факто. До речі і де юре теж. Бо певен, що ви не можете бути в Австрії рік без отримання статусу переміщеної особи або еквівалентного імігрантського статусу. І до речі, думаю що і податки ви не платите - ні в Австрії, ні в Україні. Звісно, цілком легально.
В такому стані єдине, що залишається - це з гордістю розповідати про світле майбутнє країни, в якій ви не знаходитесь та з якою вас нічого насправді не пов'язує, крім 350к-доларової "квітки" на КРЖН, яку ви прямо хочете позбутись, і можливо окремих проектів по роботі.
PS І ця людина забороняє мені копирсатись у носі (С)?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 22:45
adeges написав: airmax78 написав:
Я в Україні, а от ви - емігрували. Де факто. До речі і де юре теж. Бо певен, що ви не можете бути в Австрії рік без отримання статусу переміщеної особи або еквівалентного імігрантського статусу. І до речі, думаю що і податки ви не платите - ні в Австрії, ні в Україні. Звісно, цілком легально.
В такому стані єдине, що залишається - це з гордістю розповідати про світле майбутнє країни, в якій ви не знаходитесь та з якою вас нічого насправді не пов'язує, крім 350к-доларової "квітки" на КРЖН, яку ви прямо хочете позбутись, і можливо окремих проектів по роботі.
PS І ця людина забороняє мені копирсатись у носі (С)?
Можу. Є інший шлях для тих хто у відрядженні. З податками - питання складніше.
Але я точно нічого не порушую. І всім серцем бажаю повернутись.
P.S. У вас стільки інсайду про Відень, про те як тут дешево та зручно жити пересічному біженцю, і раптом - в Україні.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 23:30
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