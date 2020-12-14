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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10644106451064610647
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 23:40

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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 23:52

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Відрадний - не беріть - наркоманський депресивний район (окрім новобудов біля НАУ). І ще памятаю засилля арабів в тому районі.
BIGor
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