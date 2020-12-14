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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 січ, 2023 23:40
vitaliian Життя налагоджується. В прямому сенсі цього слова. Вірніше його налагоджують звичайні люди - справжні герої.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 23:52
vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Відрадний - не беріть - наркоманський депресивний район (окрім новобудов біля НАУ). І ще памятаю засилля арабів в тому районі.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 00:41
BIGor написав: vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Відрадний - не беріть - наркоманський депресивний район (окрім новобудов біля НАУ). І ще памятаю засилля арабів в тому районі.
Ну все вже, всі араби поїхали. Назавжди.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 01:12
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Я в Україні, а от ви - емігрували. Де факто. До речі і де юре теж. Бо певен, що ви не можете бути в Австрії рік без отримання статусу переміщеної особи або еквівалентного імігрантського статусу. І до речі, думаю що і податки ви не платите - ні в Австрії, ні в Україні. Звісно, цілком легально.
В такому стані єдине, що залишається - це з гордістю розповідати про світле майбутнє країни, в якій ви не знаходитесь та з якою вас нічого насправді не пов'язує, крім 350к-доларової "квітки" на КРЖН, яку ви прямо хочете позбутись, і можливо окремих проектів по роботі.
PS І ця людина забороняє мені копирсатись у носі (С)?
Можу. Є інший шлях для тих хто у відрядженні. З податками - питання складніше.
Але я точно нічого не порушую. І всім серцем бажаю повернутись.
P.S. У вас стільки інсайду про Відень, про те як тут дешево та зручно жити пересічному біженцю, і раптом - в Україні.
Розумієте, Ермакс. Захід є захід, схід є схід (С). Супранешенел - це сінекура фор лайф. Заздрю, але вважаю, що розповідати, які тут будуть квіти, маючи абсолютно інші можливості по мобільності і захищений в усіх розуміннях статус - це трохи не айс
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Додано: Вів 24 січ, 2023 01:24
adeges немає нічого постійного. І не бачу різниці: якщо не вірити в майбутнє України і тупо влаштовувати своє життя за кордоном, то навіщо тоді зараз наши співвітчизникі та співвітчизниці віддають життя і здоров‘я на фронті?
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Додано: Вів 24 січ, 2023 01:31
airmax78 написав:adeges
немає нічого постійного. І не бачу різниці: якщо не вірити в майбутнє України і тупо влаштовувати своє життя за кордоном, то навіщо тоді зараз наши співвітчизникі та співвітчизниці віддають життя і здоров‘я на фронті?
Отож я і говорю: відчуття провини, яку ви очевидно маєте, змушує донатити на ЗСУ і не обєктивно оцінювати майбутнє, як країни і інвестицій, так і КРЖН
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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