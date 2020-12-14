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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10643106441064510646
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:05

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Если только из этих двух локаций, то возле Колибриса интереснее. В 2015 знакомый смотрел двушку за 34тыс в девятиэтажке, которая окнами на Квадрат. Еще тогда отметил, что из всей Борщаговки это скорее всего лучшая локация
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 23:30

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 23:40

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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 23:52

  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Відрадний - не беріть - наркоманський депресивний район (окрім новобудов біля НАУ). І ще памятаю засилля арабів в тому районі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 00:41

  BIGor написав:
  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Відрадний - не беріть - наркоманський депресивний район (окрім новобудов біля НАУ). І ще памятаю засилля арабів в тому районі.

Ну все вже, всі араби поїхали. Назавжди.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:Зображення
Хай не звездять. Прекрасно видно, що група 1 на півгодини менше, ніж група 2 і 3. При тому, що у групи 1, якщо добре глянути, графік відключень найкращий - не в час пік.
Хрещатик, до речі, в групі 1.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.


Також над цим думаю. Бізнес флетлордів у ямі...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:27

Якщо розмір оренди 7-10 тис грн...
Нехай 10000.
10000 Х 120 = 1200000 грн = 30000 $.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:29

  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

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Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
reus
 
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