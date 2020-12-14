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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10644106451064610647
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:40

  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
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