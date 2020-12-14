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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 15:40
Setsib написав:
Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
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airmax78
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:08
airmax78 написав: Setsib написав:
Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал
так шо не факт
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beee
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:16
beee написав: airmax78 написав:
Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал
так шо не факт
Да уж, прямо лакированным дубовым плинтусом по яйкам. Резануло. Если еще и приклеен на нежелтеющий клей - то полный феншуй.
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airmax78
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Додано: Вів 24 січ, 2023 23:37
airmax78 написав: Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.
Тільки грошей не дадуть
Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.
Саме так. Але не гроші, а золото Полуботка.
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Moneta
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:00
Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.
Невже хтось думає що вкладаючи зараз сотні мільярдів доларів в Українську оборону, по закінченні війни всі просто відвернуться і скажуть, ну все, війна закінчилась - далі самі, нас це більше не стосується.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 25 січ, 2023 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:19
airmax78 написав:
Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.
Опять циничный стеб...
Максим, вы даже не представляете, как подобные посты, писанные из Вены, раздражают тех, кто остался в Украине
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 25 січ, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:20
antey1969 написав: airmax78 написав:
Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.
Опять циничный стеб...
Не міряйте інших людей по собі.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:23
antey1969 написав:
Максим, вы даже не представляете, как подобные посты, писанные из Вены, раздражают тех, кто остался в Украине
Вам из Германии, конечно, виднее. Хотя допускаю кого они раздражают. Только тех, кто мечтает свалить и остается в Украине только по одной причине - из-за запрета на выезд.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 25 січ, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:26
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.
Опять циничный стеб...
Не міряйте інших людей по собі.
У меня как минимум хватает такта не учить из теплого и сытого зарубежья остальных патриотизму.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:31
antey1969 написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Опять циничный стеб...
Не міряйте інших людей по собі.
У меня как минимум хватает такта не учить из теплого и сытого зарубежья остальных патриотизму.
Я нікого не вчу патріотизму. Я ділюсь оптимістичними очікуваннями щодо майбутнього України замість того щоб волати що Україну знищать, всі виїдуть, а хто залишиться будуть їсти лебеду та опалюватись кизяками. Тому що я вірю в світле найближче майбутнє України. Українці на це заслужили.
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_Klim
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