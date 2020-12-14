RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10645106461064710648>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:40

  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
airmax78
 
Повідомлень: 41748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:08

  airmax78 написав:
  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.

тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал

так шо не факт
beee
 
Повідомлень: 122
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:16

  beee написав:
  airmax78 написав:Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.

тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал

так шо не факт

Да уж, прямо лакированным дубовым плинтусом по яйкам. Резануло. Если еще и приклеен на нежелтеющий клей - то полный феншуй.
airmax78
 
Повідомлень: 41748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 23:37

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.

Тільки грошей не дадуть

Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.


Саме так. Але не гроші, а золото Полуботка. :D
Moneta
 
Повідомлень: 3118
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.
Невже хтось думає що вкладаючи зараз сотні мільярдів доларів в Українську оборону, по закінченні війни всі просто відвернуться і скажуть, ну все, війна закінчилась - далі самі, нас це більше не стосується.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 25 січ, 2023 12:19, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 41748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:19

  airmax78 написав:Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.

Опять циничный стеб...
Максим, вы даже не представляете, как подобные посты, писанные из Вены, раздражают тех, кто остался в Украине
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 25 січ, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11697
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 3491 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:20

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.

Опять циничный стеб...

Не міряйте інших людей по собі.
airmax78
 
Повідомлень: 41748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:23

  antey1969 написав:Максим, вы даже не представляете, как подобные посты, писанные из Вены, раздражают тех, кто остался в Украине

Вам из Германии, конечно, виднее. Хотя допускаю кого они раздражают. Только тех, кто мечтает свалить и остается в Украине только по одной причине - из-за запрета на выезд.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 25 січ, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 41748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:26

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.

Опять циничный стеб...

Не міряйте інших людей по собі.

У меня как минимум хватает такта не учить из теплого и сытого зарубежья остальных патриотизму.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11697
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 3491 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:31

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Опять циничный стеб...

Не міряйте інших людей по собі.

У меня как минимум хватает такта не учить из теплого и сытого зарубежья остальных патриотизму.

Я нікого не вчу патріотизму. Я ділюсь оптимістичними очікуваннями щодо майбутнього України замість того щоб волати що Україну знищать, всі виїдуть, а хто залишиться будуть їсти лебеду та опалюватись кизяками. Тому що я вірю в світле найближче майбутнє України. Українці на це заслужили.
airmax78
 
Повідомлень: 41748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10645106461064710648>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5023943
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15527361
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1420)
25.01.2023 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.