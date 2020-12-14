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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10645106461064710648
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:37

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Я не розумію що тут відбувається. Навіщо намагатись жартувати про те що ніхто не буде вкладати в Україну кошти? Я розумію якщо ви втекли з України та не збираєтесь повертатись, як дописувачи ганебної гілки "Е та З". Але якщо ви з Україною - то я таких жартів не розумію.

Опять циничный стеб...
Максим, вы даже не представляете, как подобные посты, писанные из Вены, раздражают тех, кто остался в Украине


В сенсі?

Я в Україні. Нормально пише
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я выезжал два раза на 2-3 недели. Я в Украине.
Не вижу, чтобы макс учил патриотизму.
Он, один из немногих, кто находит рациональное оптимистичное зерно в бесконечном поле нытья.

И не нужно рассказывать, что кнжр как любой рынок это просто математика без эмоций, настроений. Если бы это было так, то тех анализ приносил бы только прибыли трейдерам.
Именно поэтому нам всем рассказали, что паника (эмоции) капитулировали бы страну в первый же день
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:03

В Днепре выплатят по миллиону гривен жителям, жилье которых разрушила армия рф

▪️25 января во время 33-й сессии депутаты Днепра приняли решение о выплатах до миллиона гривен за разрушенное жилье единным платежом.

Деньги будут выдавать горожанам, чьи дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов после всех обследований.
ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк
vitaliian
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