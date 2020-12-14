antey1969 написав:
Опять циничный стеб...
Максим, вы даже не представляете, как подобные посты, писанные из Вены, раздражают тех, кто остался в Украине
В сенсі?
Я в Україні. Нормально пише
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:37
В сенсі?
Я в Україні. Нормально пише
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я выезжал два раза на 2-3 недели. Я в Украине.
Не вижу, чтобы макс учил патриотизму.
Он, один из немногих, кто находит рациональное оптимистичное зерно в бесконечном поле нытья.
И не нужно рассказывать, что кнжр как любой рынок это просто математика без эмоций, настроений. Если бы это было так, то тех анализ приносил бы только прибыли трейдерам.
Именно поэтому нам всем рассказали, что паника (эмоции) капитулировали бы страну в первый же день
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:03
ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк
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