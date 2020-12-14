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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10645106461064710648>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:40

  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:08

  airmax78 написав:
  Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.

тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал

так шо не факт
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:16

  beee написав:
  airmax78 написав:Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.

тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал

так шо не факт

Да уж, прямо лакированным дубовым плинтусом по яйкам. Резануло. Если еще и приклеен на нежелтеющий клей - то полный феншуй.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 23:37

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
adeges написав:Так і зараз буде.

Тільки грошей не дадуть

Грошей не дадуть. Їх будуть інвестувати.


Саме так. Але не гроші, а золото Полуботка. :D
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:03

В Днепре выплатят по миллиону гривен жителям, жилье которых разрушила армия рф

▪️25 января во время 33-й сессии депутаты Днепра приняли решение о выплатах до миллиона гривен за разрушенное жилье единным платежом.

Деньги будут выдавать горожанам, чьи дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов после всех обследований.
ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:09

  vitaliian написав:
В Днепре выплатят по миллиону гривен жителям, жилье которых разрушила армия рф

▪️25 января во время 33-й сессии депутаты Днепра приняли решение о выплатах до миллиона гривен за разрушенное жилье единным платежом.

Деньги будут выдавать горожанам, чьи дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов после всех обследований.
ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк


итого $50к за панельку во время войны
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:33

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
В Днепре выплатят по миллиону гривен жителям, жилье которых разрушила армия рф

▪️25 января во время 33-й сессии депутаты Днепра приняли решение о выплатах до миллиона гривен за разрушенное жилье единным платежом.

Деньги будут выдавать горожанам, чьи дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов после всех обследований.
ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк


итого $50к за панельку во время войны

Ты её, панельку, да и 3К ещё, найди ка там за полтос да с риэлторскими да с ремонтом не обойками времён Кучмы
Именно на Победе и именно не в "Китайке" рядом
Метр тысяча как стоил так и стоит
2К и 1К(не в курсе строили ли тогда там такие, это же панель с завода и план этажа с 69го по 93годы был 2К/3К-2К/3К, кроме как в районе арок) конечно неплохо за полтос так продать, абы смертей в семье не было.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:04

Пожежа у Дрімтауні на Оболоні.
https://t.me/irpingrisha/14311
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:08

  барабашов написав:Ты её, панельку, да и 3К ещё, найди ка там за полтос

Многоэтажный дом №22 (адрес — Тополь 1, ул. Мукаша Салакунова, 22) ушел под землю за 40 минут. К 10 утра начала рушиться школа №99. К 6 часам вечера от нее уже ничего не осталось. Оба садика, оставшись без фундамента, также частично обрушились.

Всего оползень уничтожил 4 здания — 2 детских сада, школу и 9-этажный дом. В тот день по всему Тополю отключили коммуникации. Эвакуировали всех людей в радиусе 200 метров от оползня.
не победа, но недалеко. Опасно в Днепре иметь недвижимость. Переезжайте.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лесовые просадочные грунты есть и в Киеве.
Например, я запроектировал и построил дом в Перлина Италии, в котором зеленский жил, на лесовых грунтах. Надеюсь, ему понравилось. Все 103 дома нормально стоят на рельефе 30 град. (Все 103 проекта - моя подпись, а я ещё живой)
beee
 
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