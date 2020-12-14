Додано: Сер 25 січ, 2023 14:33

Олежан написав: vitaliian написав: В Днепре выплатят по миллиону гривен жителям, жилье которых разрушила армия рф



▪️25 января во время 33-й сессии депутаты Днепра приняли решение о выплатах до миллиона гривен за разрушенное жилье единным платежом.



Деньги будут выдавать горожанам, чьи дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов после всех обследований. ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк



итого $50к за панельку во время войны итого $50к за панельку во время войны

Ты её, панельку, да и 3К ещё, найди ка там за полтос да с риэлторскими да с ремонтом не обойками времён КучмыИменно на Победе и именно не в "Китайке" рядомМетр тысяча как стоил так и стоит2К и 1К(не в курсе строили ли тогда там такие, это же панель с завода и план этажа с 69го по 93годы был 2К/3К-2К/3К, кроме как в районе арок) конечно неплохо за полтос так продать, абы смертей в семье не было.