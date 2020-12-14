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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:44
beee написав:
Лесовые просадочные грунты есть и в Киеве.
Например, я запроектировал и построил дом в Перлина Италии, в котором зеленский жил, на лесовых грунтах. Надеюсь, ему понравилось. Все 103 дома нормально стоят на рельефе 30 град. (Все 103 проекта - моя подпись, а я ещё живой)
Франту расскажите
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Додано: Сер 25 січ, 2023 15:45
Просто взяти і знести тред за цілий день. Капець. Дуже мотивує сюди заходити і щось писати взагалі.
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airmax78
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_Klim
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