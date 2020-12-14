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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10645106461064710648
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:44

  beee написав:Лесовые просадочные грунты есть и в Киеве.
Например, я запроектировал и построил дом в Перлина Италии, в котором зеленский жил, на лесовых грунтах. Надеюсь, ему понравилось. Все 103 дома нормально стоят на рельефе 30 град. (Все 103 проекта - моя подпись, а я ещё живой)

Франту расскажите :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Просто взяти і знести тред за цілий день. Капець. Дуже мотивує сюди заходити і щось писати взагалі.
airmax78
 
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  #<1 ... 10645106461064710648
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